Onbekenden takelen nieuwe wagen toe op de Bosmolens in Izegem

De feiten dateren van de nacht van zondag op maandag. De eigenaars van een Renault troffen hun wagen maandagochtend zwaar beschadigd aan. Het voertuig stond geparkeerd in de Kokelarestraat op de Bosmolens in Izegem. De schade was aanzienlijk, vermoedelijk heeft de dader met een hamer of een ander zwaar voorwerp op het voertuig ingebeukt. Naar de precieze omstandigheden, een aanleiding of de daders, hebben de eigenaars het raden.

Getuigen die zondagavond of maandagochtend vroeg iets verdachts zagen in de buurt, kunnen dat melden aan de politie.