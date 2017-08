Onbekende dieven gaan aan de haal met kassa in jeugdkantine KV Oostende

"Daags voor het internationaal tornooi is het niet aangenaam om zoiets mee te maken," vertelt de uitbaatster. "Het is niet alleen spijtig dat er geld weg is en dat er schade is, maar het is ook een feit dat ik nooit meer op mijn gemak zal zijn om 's avonds laat, in het donker af te sluiten en alleen naar de parking te gaan."

...