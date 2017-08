Nu ook brand in leegstaand Leyselehof in Sint-Michiels Brugge

In het voormalig klooster en groepsverblijfcentrum Leyselehof in de Heidelbergstraat in Sint-Michiels Brugge is dinsdag even na 16u00 brand uitgebroken in de kelderverdieping van de gebouwen. Eerder op de dag was er ook al een brand in het Tempelhof op Sint-Pieters.