Nog veel onduidelijkheden na reconstructie van moord op schlagerfan uit Oostrozebeke

De reconstructie vond plaats in en rond residentie Ter Ghinste in de Molstenstraat in Oostrozebeke. Daar woonden zowel slachtoffer Roland Roelens als de familie T., waarvan drie gezinsleden momenteel in de cel zitten op verdenking van medeplichtigheid aan roofmoord. Roland Roelens werd op 28 oktober 2016 met minstens 50 messteken vermoord in zijn appartement. Achteraf bleek er 8.000 euro verdwen...