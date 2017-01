Nog geen vonnis in moordzaak tegen Fehriye Erdal

In de zaak tegen Fehriye Erdal (39) heeft de Brugse correctionele rechtbank het vonnis uitgesteld naar de zitting van 6 februari. Het OM eiste op de vorige zitting 30 jaar celstraf voor drie moorden in Istanboel in januari 1996. De militante van de extreem-linkse groepering DHKP-C werd bij verstek berecht.