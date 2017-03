Nog geen verdachten na moord in Zeebrugge

In de zaak van het verdacht overlijden langs een jaagpad in Zeebrugge zijn nog geen verdachten opgepakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

N.B. werd dinsdagavond rond 21.30 uur naast zijn fiets aangetroffen op het jaagpad tussen Zeebrugge en Blankenberge. Een groep mountainbikers verwittigde de hulpdiensten, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Het is nog onduidelijk wat hem precies overkomen is. Uit de eerste vaststellingen is al gebleken dat de man een schotwonde in het hoofd had. De autopsie van donderdagochtend zal mogelijk meer duidelijk brengen.

Enkele uren later kostte een zware brand het leven aan een vrouw in Blankenberge. Het parket benadrukt dat er momenteel absoluut geen enkele link is met het dossier van Zeebrugge.

(BELGA)