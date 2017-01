Nog geen uitspraak in zaak valse manager Club Brugge

Volgens zijn raadsman lijdt hij aan 'pseudologia phantastica', iemand die zijn fantasiewereld voor werkelijkheid neemt. Hij vraagt de vrijspraak. Oorspronkelijk was de uitspraak gepland op 13 januari, maar het hof is nog niet klaar met zijn eindarrest en verplaatste de uitspraak naar 3 februari.

De jongeman werkte in 2013 als vrijwilliger bij Club Brugge, maar deed zich naar de buitenwereld voor als manager voor 'food & beverage'. Hij kon drie meisjes overtuigen om voor hen te werken, maar toen hun loon uitbleef, roken ze onraad. De man stuurde hen echter mailtjes onder de namen van onder meer van voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen directeur Vincent Mannaert om hen gerust te stellen.

Grote kans op herval

In eerste aanleg kreeg de man een werkstraf van 150 uur en een boete van 600 euro. In beroep vraagt hij de vrijspraak op basis van artikel 71, de onweerstaanbare drang. Volgens zijn raadsman lijdt hij immers aan 'pseudologia phantastica', iemand die zijn fantasiewereld voor werkelijkheid neemt.

Volgens de psychiater die hem onderzocht, is hij wel toerekeningsvatbaar, maar is het een immatuur persoon en is de kans op herval zeer groot. Het openbaar ministerie vraagt een veroordeling, minstens een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden.

