Negen personen voor rechter voor Wervikse cannabisplantage

Ze worden vervolgd voor cannabisbezit, het verbouwen van een plantage en de diefstal van elektriciteit. Dat meldt het parket West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Midden juli vorig jaar ontdekten speurders een cannabisplantage in een loods in Wervik. De plantage was grotendeels ontmanteld, maar zou zeker 1.000 planten hebben bevat. Er werden verschillende personen gearresteerd en ook de daaropvolgende weken waren er aanhoudingen.

Een verdachte, die nog in de cel zit, mocht van de raadkamer vrijkomen indien hij een borgsom betaalt. Het parket tekende echter beroep aan tegen die beslissing. De man blijft dus voorlopig in de cel en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zal beslissen of hij al dan niet vrijgelaten wordt.

De andere verdachten zijn ondertussen vrijgelaten, maar moeten zich binnenkort ook voor de strafrechter verantwoorden voor hun betrokkenheid. In totaal werden negen personen door de raadkamer in verdenking gesteld. Het gaat onder meer om Zuid-Europeanen en een Fransman, die maandenlang voortvluchtig was.

(BELGA)