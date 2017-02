Nederlandse verdachte kasteelmoord probeert tevergeefs vrij te komen

Zijn advocaten Frank Scheerlinck (foto) en Joris Van Cauter hadden hiertoe een verzoekschrift ingediend, maar de rechter wees dit maandagvoormiddag af. Volgens de rechter zijn er ten aanzien van de Nederlander te veel ernstige aanwijzingen van schuld om hem in voorlopige vrijheid te stellen. De rechter hanteert hiermee dezelfde argumenten als de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent, die de zaak op 20 januari doorverwees naar de correctionele rechtbank.

"Onze cliënt kreeg wel de garantie dat de rechtszaak met de nodige spoed zal behandeld worden en dat het de ambitie is van de rechtbank om tegen de zomer een vonnis te vellen", stellen de advocaten van Larmit. "Het was voor hem vooral van belang dat hij perspectieven kreeg." In totaal zullen zich vier verdachten voor de strafrechter moeten verantwoorden. Larmit zit al een tweetal jaar in voorhechtenis. De Nederlander zou zijn oom vergezeld hebben bij het uitvoeren van de moord op Stijn Saelens. Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders gezien als de opdrachtgever voor de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen in Maria-Aalter, vlak bij een chalet van Pierre Serry. Die kennis van André Gyselbrecht zou als tussenpersoon opgetreden hebben. Eind januari 2013 kon de Eindhovenaar Antonius van Bommel dankzij DNA-onderzoek ontmaskerd worden als schutter. Pas twee jaar later werd een ander DNA-spoor gelinkt aan de Tilburger Franciscus 'Roy' Larmit, een neef van de intussen overleden huurmoordenaar. Bij het ronselen van de uitvoerders zou de Zeeuw Evert de Clercq een rol als tussenpersoon gespeeld hebben.

(AF)