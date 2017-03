Nederlandse roofmoordenaars van vrijgezel uit Menen naar correctionele rechtbank

Het parket van Kortrijk vroeg dinsdagochtend aan de raadkamer de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. De raadkamer hakt pas op 24 maart de knoop door. Het Nederlandse koppel Andreas W. (53) en Adriana K. (43) zal zich moeten verantwoorden. Het is nog even afwachten of de zoon van de vrouw ook terechtstaat.

...