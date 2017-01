Moordende diaken uit Wevelgem wellicht nog dit jaar naar assisen

De zestigjarige man vermoordde tussen 1978 en 2011 zes bejaarden in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen. Onder de slachtoffers ook zijn eigen moeder, schoonvader en twee ooms. Poppe doodde zijn slachtoffers door hen in hun slaap een dodelijke injectie met lucht toe te dienen. Het parket van Kortrijk vermoedt dat hij nog meer slachtoffers maakte maar kon dat niet hard maken. In een schriftje dat Poppe bijhield, vonden de speurders aanwijzingen voor 48 doden maar de diaken ontkende dat.

De zaak kwam aan het licht in 2014. Omdat hij met zichzelf in de knoop lag, bekende Poppe de feiten aan zijn psychiater. Hij verklaarde dat al zijn slachtoffers terminaal ziek waren en dat hij ze alleen maar uit hun lijden wilde verlossen. Poppe zelf, noch zijn advocaten waren maandag aanwezig bij de uitspraak van de KI. Het proces voor het hof van assisen in Brugge zal vermoedelijk nog dit jaar plaatsvinden.

Potpourri II

Door de Potpourri II-wet worden moordzaken normaal door de correctionele rechtbank behandeld, maar het openbaar ministerie had voor de uitzonderlijke zaak een doorverwijzing naar het hof van assisen gevraagd. De KI volgde maandag de vordering van het openbaar ministerie. "Op grond van het onderzoek dat er gevoerd is, zou hij ten minste tien personen gedood hebben. Dit is zo opgenomen in de vordering, en vijf personen daarvan zijn met zekerheid bepaald. Daarnaast is er de beschuldiging van oudermoord op zijn moeder. Voor het hof van assisen zal uitgemaakt worden hoeveel feiten er precies geweest zijn", zegt persrechter Martin Minnaert.

De beschuldigde zou zelf verklaard hebben dat hij minstens tien personen 'begeleidde richting de dood'. De bisschop van Brugge liet eerder weten dat de kerkrechtelijke schorsing van de diaken gehandhaafd blijft.

(LK/Belga)