Moordenaar Izegemse huisarts riskeert jaar voor cannabisbezit

Kort voor de moord werd hij voor die feiten aangehouden, maar kort daarna vrijgelaten onder voorwaarden.

Op 16 november 2015 voerden agenten een huiszoeking uit op het adres van D.S. (57). Ze vonden er een pot met bijna een halve kilogram cannabis onder de trap. S. verklaarde dat de drugs al twee jaar oud waren en dat hij eigenlijk vergeten was dat hij ze had. Hij werd kortstondig aangehouden voor inbreuken op de drugswet. Enkele weken later, op 1 december, stak hij zijn huisarts neer in zijn woning. De procureur vordert een jaar cel voor het drugsbezit. Zijn advocate vraagt een straf met uitstel.

Samen met D.S. staan nog enkele beklaagden terecht. Een vijftiger uit Heule zou op twee jaar tijd 18 tot 48 kilo cannabis hebben verkocht. Hij riskeert drie jaar celstraf. Hij zou de drugs samen met een zestiger uit de buurt in een loods hebben verbouwd. Dat ontkent de zestiger. Hij beweert dat hij enkel bij de verkoop betrokken was.

D.S. was zelf niet aanwezig op de zitting, wegens een tekort aan gevangenispersoneel om het vervoer te verzorgen. Op 21 juni krijgt hij de kans om alsnog in eigen persoon voor de rechter te verschijnen. Hij zit sinds de moord in voorhechtenis.

