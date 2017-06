Moord op Sofie Muylle en overval in Antwerpen hebben niets met elkaar te maken

Sofie Muylle (27) uit Roeselare werd op 22 januari verstikt teruggevonden onder een terras op het strand van Knokke. De speurders zijn sindsdien nog steeds op zoek naar een definitieve doorbraak. Op camerabeelden die verspreid werden, is verschillende keren een man met een opvallend blauwe jas te zien. De man, geschat tussen 1,70 en 1,75 meter groot en gekleed met sportschoenen, gedroeg zich verdacht op het strand en was uren nadat het lichaam van Sofie werd gevonden nog steeds bellend op de zeedijk van Knokke gezien. De speurders gaan er dan ook vanuit dat de man meer weet over de moord. Ondanks tientallen tips is er nog steeds geen concreet spoor naar 'de man met de blauwe jas', die wordt gezien als de vermoedelijke moordenaar van de jonge vrouw. Een opsporingsbericht van de federale politie bracht nu mogelijk toch een doorbraak.

Schijnbaar zelfde blauwe jas

In het opsporingsbericht wordt de verdachte gezocht voor een overval op 21 februari - een maand na de moord op het strand - in Antwerpen. Het slachtoffer, een violiste van 66 jaar, was die namiddag haar kleinkinderen gaan afhalen aan de school. Toen ze samen bij haar thuis aankwamen in de Grote Pieter Potstraat stond opeens een onbekende man mee in de inkom. Hij bood aan om te helpen de rolschaatsen van de kinderen uit te doen. Hoewel de vrouw dit afwees, deed de man gewoon verder. Daarna bood hij sokken te koop aan en wanneer de vrouw opnieuw zei dat ze geen interesse had, greep hij haar plots vast en rukte hij de kettingen van haar hals, één met een hangertje in de vorm van een viool en een tweede met een oranje pendule. Tijdens zijn vlucht raakte de dader nog in gevecht met een toevallige getuige, maar hij kon toch ontkomen. De dader werd gefilmd door bewakingsbeelden en één opvallende eigenschap trok de bijzondere aandacht van de speurders in Brugge: de blauwe jas. Schijnbaar ging het om dezelfde jas als de vermoedelijke moordenaar van Sofie Muylle. De speurders in Brugge en Antwerpen hadden al contact met elkaar en uit onderzoek bleek het niet om dezelfde man te gaan.

(MM/KPL)