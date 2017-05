Moeder van 8-jarige Ferre uit Zwevegem, die stierf aan overdosis ether, blijft in de cel

De moeder uit Zwevegem in wiens huis op 15 maart het levenloze lichaam van haar acht jaar oude zoontje Ferre werd gevonden, blijft in de cel.

Ondertussen is uit het toxicologisch onderzoek op het lichaam van het jongetje gebleken dat hij overleden is door een dodelijke inname van ether. Het blijft echter onduidelijk of de jongen de vloeistof zelf nam of dat ze toegediend werd door de moeder. Voorlopig luidt de kwalificatie 'moord' maar een bekentenis is er na bijna twee maanden onderzoek nog altijd niet. Moeder Ann V. verblijft voorlopig in de vrouwenafdeling van de Brugse gevangenis en liet zich vanmorgen bijstaan door haar advocate. Binnen een termijn van twee maanden komt het dossier opnieuw voor de raadkamer. Tot die tijd blijft de moeder in de cel.

(LK)