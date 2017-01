Moeder en dochter blijven in de cel voor betrokkenheid bij 'schlagermoord' in Oostrozebeke

In de zaak rond de zogenaamde schlagermoord in Oostrozebeke eind vorig jaar blijven de twee meerderjarige verdachten voorlopig in de cel. De raadkamer wilde een 20-jarige vrouw vrijlaten, maar het parket tekende beroep aan. Daardoor blijft de jonge verdachte nog minstens 2 weken in de cel. Haar moeder blijft nog minstens een maand vast.

De feiten dateren van 28 oktober 2016. De 66-jarige Roland Roelens werd toen dood aangetroffen in zijn flat in de Molstenstraat in Oostrozebeke. Zijn onderbuur, een 40-jarige man, had de politie verwittigd omdat hij het verdacht vond dat het al een tijdlang stil was in het appartement van het slachtoffer. Uiteindelijk werd hij zelf de hoofdverdachte voor de moord, maar de man overleed in de gevangenis van Brugge.

Een maand later werden plots zijn 46-jarige echtgenote, zijn 20-jarige dochter en zijn 16-jarige zoon aangehouden. Zij zouden ook een aandeel gehad hebben in de moord op Roland Roelens. Eind december werd daarom een reconstructie gehouden om de rol van iedere verdachte uit te klaren. Vrijdag verschenen de twee meerderjarige verdachten voor de raadkamer. Die wilde de 20-jarige dochter vrijlaten, maar omdat het parket beroep aantekent, blijft de verdachte nog minstens twee weken in de cel tot ze voor de kamer van inbeschuldigingsstelling in Gent zal verschijnen. Voor de moeder werd de aanhouding meteen verlengd, zij blijft minstens nog een maand in de cel. De minderjarige zoon verblijft nog altijd in een gesloten jeugdinstelling in Everberg.

(LK)