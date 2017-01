Moeder en dochter blijven in de cel in zaak van 'schlagermoord' in Oostrozebeke

In de zaak rond de moord op Roland Roelens in oktober vorig jaar in Oostrozebeke blijven twee verdachten nog minstens een maand in de cel. Het gaat om de 46-jarige echtgenote en de 20-jarige dochter van de ondertussen overleden hoofdverdachte, de onderbuur van het slachtoffer.