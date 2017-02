Mishandelde honden weggehaald bij malafide kweker in Zwevezele

Dinsdag werden er zeven Jack Russels, (drie mannetjes, drie vrouwtjes en één puppy-, en een blinde Greyhound opgehaald in Zwevezele. Eén van de hondjes is vermoedelijk zwanger. De honden leefden in erbarmelijke omstandigheden en werden gebruikt om uit te kweken en illegaal door te verkopen. De honden waren ondergebracht in een oude stal, geen enkel dier was gechipt. De eigenaar stond de dieren af.

Na een grondige check-up van de dierenarts komen ze vrij voor adoptie. Eerst moeten de hondjes wat tot rust komen en al de nodige inentingen, chip, ontworming en nodige verzorging krijgen. De Jack Russels kregen de namen Felix, Louis en Klaasje, Lucky met puppy Fientje, Joyce en Juliette mee. De Greyhound werd Floris gedoopt.