Meisje (13) uit Oostkamp woont proces bij rond fatale overdosis moeder

In de nacht van 7 op 8 oktober vorig jaar bezweek Bruggelinge Cynthia V. (45) aan een overdosis heroïne. Haar levenloze lichaam werd aangetroffen in een appartement in Sint-Andries nadat bewoner Barry D. (32) de hulpdiensten verwittigd had. De wetsdokter stelde vast dat de vrouw om het leven kwam door een cocktail van heroïne, amfetamines, medicatie en alcohol. Verder onderzoek wees uit dat het slachtoffer eerder die avond samen met Bar...