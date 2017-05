Meesteroplichtster uit Brugge krijgt 18 maanden cel voor verhuren fictieve mobilhome

De vijftiger verhuurde consequent een niet-bestaande mobilhome via zoekertjessites en ging aan de haal met de voorschotten. De slachtoffers bleven radeloos achter.

De 51-jarige vrouw uit Brugge moest er zich - niet voor de eerste keer- verantwoorden voor een hele reeks oplichtingspraktijken. Tussen de zomer van 2015 en 2016 lichtte de vrouw maar liefst 34 gezinnen op. Al kunnen er dat in de praktijk een pak meer zijn. De kans bestaat namelijk dat niet alle benadeelden de oplichtingspraktijken aangaven bij de politie, aangezien het vaak om kleinere bedragen ging. De procureur was tijdens de vorige zitting bijzonder streng. "De beklaagde is schuldig aan de fictieve verhuring van een mobilhome en de verkoop van valse tickets voor Tomorrowland", sprak de procureur. "Ze gebruikte daarbij rekeningen van haar zoon en een vriendin. Ook na haar aanhouding bleef ze alle betrokkenheid ontkennen. Nochtans werd haar gsm-signaal opgevangen in de buurt waar het geld werd afgehaald. Er zijn voldoende elementen die haar schuld aantonen. Ik vorder een effectieve celstraf van twee jaar." Opvallend: telkens stuurde ze haar slachtoffers naar een parking in Assebroek waar de mobilhome zogezegd stond te wachten. Eenmaal aangekomen kregen de nietsvermoedende slachtoffers een koude douche te verwerken, aangezien er van de mobilhome geen spoor was. Contact opnemen met Florence was plots onmogelijk geworden.

De rechter achtte alle feiten bewezen en kon niet anders dan een effectieve celstraf op te leggen omdat het om herhaling ging. In het verleden werd de beklaagde immers al verschillende keren veroordeeld voor oplichting. Sterker nog: de laatste feiten pleegde ze toen ze wegbleef van haar penitentiair verlof - ze kon zo twee jaar onder de radar blijven. Ondanks de vordering van de procureur, veroordeelde de rechter Florence tot een celstraf van 'maar' 18 maanden. De burgerlijke partijen krijgen allen hun gevraagde schadevergoedingen toegekend.

