Meer dan 20 wagens in één straat in Assebroek bekrast voor onbekende vandalen

"Is 't bij jou ook van dat?" Het moet de meest gestelde vraag zijn de afgelopen dagen in de August Derrestraat in Assebroek bij Brugge. Iemand bekraste daar namelijk tussen de twintig en dertig geparkeerde wagens. Bij de ene wagen zijn de krassen al wat dieper en langer dan bij de andere. "Maar wie haalt hier in godsnaam zijn plezier uit", vragen de buurtbewoners zich gezamenlijk af.

