Man uit Zwevegem probeerde miskraam uit te lokken met medicijn in koffie

Steven D. mengde vier keer het medicijn Bisoprolol in de koffie van zijn vriendin uit woede omdat ze zwanger was van een andere man.

De vrouw zelf merkte niets van het middel en ook haar baby ondervond geen hinder. Het was pas toen de man zijn gestoorde gedrag aan zijn psychiater vertelde dat het onderzoek startte. Hij was toen in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen na een zelfmoordpoging. De arts meldde het voorval aan het gerecht en de bal ging aan het rollen. De rechters vroegen zich evenwel af of het medicijn überhaupt wel schadelijke effecten kon veroorzaken tijdens een zwangerschap of tot een vruchtafdrijving kon leiden. Een deskundige boog zich over de kwestie en concludeerde dat het geneesmiddel niet tot een miskraam kon leiden.

Bisoprolol wordt vooral gebruikt om hoge bloeddruk tegen te gaan. De rechters oordeelden dan ook dat Steven D. niet veroordeeld kon worden. Hij verklaarde eerst dat het de bedoeling was een miskraan uit te lokken maar vertelde aan de rechter uiteindelijk dat hij zijn ondertussen ex-vriendin gewoon misselijk wou maken.

(LSi)