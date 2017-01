Man uit Knokke staat terecht voor vreemde overdosis van broer

Op 17 juni 2015 werd het levenloze lichaam van Christian S. (36) aangetroffen in zijn woning in Knokke-Heist. Een overdosis heroïne bleek de doodsoorzaak van de notoire druggebruiker. Aanvankelijk gingen de speurders dan ook vooral op zoek naar de leverancier van de dodelijke dosis drugs. Het onderzoek kreeg echter snel een heel andere wending. De heroïne werd immers in de maag van het slachtoffer aangetroffen. Sinds die ontdekking werd de zaak beschouwd als een gifmoord.

Via drankje in maag

Raoul S. belandde in april 2016 uiteindelijk door zijn eigen loslippigheid in de cel. De dertiger zou immers aan een vriend verteld hebben dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn oudere broer. Tegenover de speurders bleef Raoul S. met klem ontkennen dat hij iets met de gifmoord te maken had. Wellicht kreeg het slachtoffer de twee gram heroïne via een drankje naar binnen, maar de precieze omstandigheden bleven onduidelijk.

Uiteindelijk werden voor gifmoord geen bewijzen gevonden tegen de verdachte. Daarom werd hij enkel voor onvrijwillige doodslag naar de correctionele rechtbank verwezen. De verdediging zal de vrijspraak vragen. Ook twee andere beklaagden staan terecht voor hun rol in de overdosis. De zaak wordt gepleit op 24 april.

(Belga)