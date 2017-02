Man uit Jabbeke krijgt vier jaar cel voor kinderporno met tweejarigen

Hij werd ook voor twintig jaar uit zijn burgerrechten gezet. G. had een voorkeur voor extreem jonge kinderen. De slachtoffertjes op de duizenden foto's die op zijn laptop werden aangetroffen waren in sommige gevallen slechts twee jaar oud.

Het federaal parket kwam José G. op het spoor na een tip van The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). De Amerikaanse organisatie maakte melding van de verspreiding van een kinderpornografische foto van op de computer van G. De laptop van de Jabbekenaar werd vervolgens in beslag genomen en daarop werden een 3000-tal kinderpornografische foto's en ook enkele filmpjes aangetroffen.

G. werd opgepakt en sindsdien zit hij in de cel. Verder onderzoek wees uit dat hij de beelden uitwisselde via de chatroom 'Bull Chat'. José G. was lang niet aan zijn proefstuk toe en werd in zijn leven al twee keer veroordeeld voor bezit en verspreiding van kinderporno. Na zijn vorige celstraf volgde hij 2,5 jaar therapie bij Fides, maar hij herviel. Volgens de gerechtspsychiater is hij zwaar verslaafd aan kinderporno en perverse seksuele handelingen onder volwassenen.

(AF)