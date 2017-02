Man uit Ichtegem sloot partner op in de slaapkamer en draaide de gaskraan open

De Brugse raadkamer wil hem onder voorwaarden vrijlaten, maar het parket kan nog beroep aantekenen.

De politie moest eerder al tussenbeide komen, maar de problemen binnen het homokoppel bereikten een hoogtepunt in de nacht van 24 op 25 januari. Naar eigen zeggen had L.C. enkele dagen eerder ontdekt dat zijn partner vreemdging. Toen zijn moeder ook overleed, had de verdachte zijn emoties niet meer onder controle. Hij sloot zijn slapende vriend op in de slaapkamer en draaide de gaskraan open.

De verdachte verliet zijn woning, maar kwam vrij snel tot inkeer. Uiteindelijk lichtte hij zijn huisarts in, die op zijn beurt de hulpdiensten verwittigde. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

L.C. bekende de feiten en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Na een maand voorhechtenis bepleitte zijn advocaat Yen Buytaert vrijdagochtend met succes zijn vrijlating. ""De raadkamer heeft beslist dat mijn cliënt de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. Hij mag bijvoorbeeld geen contact hebben het met slachtoffer", aldus meester Buytaert.

Het parket kan nog beroep aantekenen tegen die beslissing. In dat geval zou de verdachte nog minstens twee weken langer in de cel moeten blijven, tot de KI in Gent zich uitspreekt over zijn verdere aanhouding.