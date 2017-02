Man uit Brugge staat terecht voor bedreigen van advocate

In de nacht van 22 op 23 augustus 2016 stuurde de beklaagde sms'en met dreigende taal naar de advocate van de Brugse balie. Hij eiste meer leefgeld, anders zou hij de banden van haar wagen plat steken én haar woning in brand steken. De volgende ochtend stelde het slachtoffer vast dat de banden van haar BMW effectief lek waren. Op dat moment vreesde de advocate uiteraard dat D.D., in het verleden al veroordeeld voor brandstichting, ook zijn ander dreigement zou uitvoeren. Haar raadsman vorderde op het proces een morele schadevergoeding van 1.000 euro.

De verdediging pleitte dat de beklaagde eigenlijk een psychiatrisch patiënt met een grote alcoholverslaving is. Hij gebruikte zijn leefgeld integraal om drank te kopen. Meester Karel Simaey stelde een autonome probatiestraf voor. "Ik ben beschaamd als ik eraan denk", zei de beklaagde zelf op de zitting. "Ik heb mezelf beloofd van nooit meer te drinken. Ik heb enorm veel spijt, meester P. deed haar werk als voorlopig bewindvoerster goed."

De rechter doet uitspraak op 28 maart.

