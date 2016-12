Man uit Blankenberge krijgt vijf jaar cel voor seksuele relatie met 13-jarige

Op 10 maart 2015 ontdekte het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children beelden van kinderporno op het internet. Het IP-adres kon na enkele maanden gelinkt worden aan de Blankenbergenaar. Bij een huiszoeking op 28 december 2015 werden bijna 10.000 afbeeldingen en 1.000 videofragmenten van kinderporno aangetroffen. Hij gebruikte de beelden om zich op de webcam voor te doen als een minderjarige. Vier filmpjes had B. ook zelf via internet verspreid. Yves B. filmde hun seksuele relatie, zonder dat het slachtoffer daarvan op de hoogte was. Na zijn straf blijft hij nog 15 jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.

In zijn verhoor vertelde de verdachte dat hij al enkele maanden een relatie had met een 17-jarige meisje uit Blankenberge. Dat meisje stemde inderdaad in met de seksuele handelingen, maar bleek slechts 13 jaar oud te zijn. Bovendien wist ze niet dat B. hun vrijpartijen filmde. Het slachtoffer ondervindt nog steeds ernstige psychische gevolgen van de feiten.

Dader en slachtoffer kwamen in contact via jeugdbeweging.

Yves B. erkent dat hij een probleem heeft en wil zich daarvoor laten opnemen. De verdediging vroeg daarom om een straf onder voorwaarden. De rechter merkte echter op dat de beklaagde in 2008 al opschorting kreeg voor de verkrachting van een 12-jarig meisje en zich dus al veel eerder had kunnen laten behandelen.

De rechtbank veroordeelde Yves B. uiteindelijk tot vijf jaar gevangenisstraf en vijftien jaar TBS. Hij is ook tien jaar zijn burgerrechten kwijt en mag twintig jaar geen functies uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen. Dader en slachtoffer hadden elkaar immers bij de jeugdbeweging leren kennen. Tenslotte kreeg B. ook nog een verbod om binnen een straal van 20 kilometer van het slachtoffer te verblijven.

