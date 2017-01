Man staat terecht voor fatale overdosis vriend

De 30-jarige Mathew E. moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor de fatale overdosis van een vriend. Op 1 september 2015 rukten de hulpdiensten uit naar de woning van S.B. in Oostende. De man werd bewusteloos aangetroffen in de douche. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij twee dagen later stierf. Een bloedonderzoek wees uit dat S.B. 2,63 promille alcohol in het bloed had.

Aanvankelijk dacht het parket dat overmatig alcoholgebruik de dood van S.B veroorzaakt had, maar een autopsie bracht aan het licht dat hij ook cocaïne had gebruikt. Bij zijn verhoor bekende Mathew E. dat die cocaïne van hem kwam. Ze hadden samen drugs gebruikt en hij had S.B. in de douche gelegd omdat die plots niet meer reageerde. Mathew E. kwam niet opdagen voor zijn proces. Volgens de procureur is hij met de noorderzon verdwenen en staat hij geseind. De man is verre van onbesproken. In april 2009 kreeg hij 40 maanden cel voor een moordpoging en diefstal met geweld. De uitspraak over de overdosis volgt op 9 februari.

(AF)