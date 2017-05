Man opgepakt terwijl hij vonnis komt inkijken op griffie Brugse rechtbank

Een 26-jarige man is woensdagochtend in de boeien geslagen op de griffie van de correctionele rechtbank in Brugge. T.B. kwam er het vonnis lezen, dat de strafrechter pas een uurtje eerder tegen hem had uitgesproken. De rechter had hem veroordeeld tot achttien maanden celstraf en omdat hij niet aanwezig was had hij ook zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Een alerte griffiemedewerker hield de man aan de praat tot de politie hem kwam inrekenen. T.B. was eerder al veroordeeld tot achttien maanden cel voor feiten van slagen en weerspannigheid ten aanzien van de politie in Oostende. Hij kreeg die straf bij verstek waarop de man verzet aantekenden Maar omdat T.B. gisterochtend opnieuw niet aanwezig was in de zittingszaal werd zijn verzet ongedaan gemaakt en de eerste straf bevestigd.

(AF)