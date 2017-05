Man met meerdere veroordelingen steelt briefje van 50 euro in Brugge

Een koppeltje schuilde er net als heel wat andere mensen onder de luifel van een winkel. De vrouw voelde plots een lichte duw, waarna haar centen op de grond belandden. Een briefje van 50 euro bleek verdwenen, maar de verdachte ontkende dat hij het biljet gestolen had. Het koppeltje volgde de man en verwittigde de politie.

Bij zijn arrestatie bleek dat N.V.R. (geboren in 1965) wel degelijk het briefje van 50 euro op zak had. Hij gaf de diefstal uiteindelijk ook toe. De verdachte is afkomstig uit het Gentse en is geen onbekende voor de politie. Hij liep in het verleden ook al meerdere veroordelingen op. Het parket heeft N.V.R. voor diefstal met geweld gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

