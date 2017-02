Man met luchtdrukpistool bedreigde politie vanuit boom

In de buurt van Sun Parks De Haan verschanste M.S. zich met een luchtdrukpistool in een boom.

M.S. en zijn echtgenote leerden elkaar in 2013 kennen, maar de relatie liep na enkele jaren al op de klippen. Hierdoor kreeg de beklaagde te kampen met psychische problemen. Op 15 september 2016 verschanste hij zich ten einde raad in een boom in de buurt van Sun Parks De Haan. Daar trof de politie hem aan met een strop rond de nek. Bovendien had de man een luchtdrukpistool op zak. Pas na enkele uren gaf M.S. zich over.

De verdediging betwistte dat er sprake was van gewapende weerspannigheid. Volgens meester Sander Van Hulle was zijn cliënt die bewuste dag enkel een gevaar voor zichzelf, maar niet voor de politie. De politie zou hij naar eigen zeggen nooit bedreigd hebben met zijn wapen.

De rechter veroordeelde M.S. tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. De beklaagde zal zich de komende jaren aan enkele voorwaarden moeten houden. In principe mag hij donderdagavond de gevangenis na bijna vijf maanden voorhechtenis verlaten.

