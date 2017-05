Man in Wevelgem van auto beroofd door vier Noord-Franse carjackers

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een carjacking in Wevelgem. Ter hoogte van 't Bankske werd een bestuurder uit zijn auto gesleurd. Noord-Franse jongeren ensceneerden een aanrijding en gingen aan de haal met de Audi van de jongeman.