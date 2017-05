Man die zijn vriendin doodsloeg in Zeebrugge, blijft in de cel

Benjamin J. bracht zijn 33-jarige vriendin vrijdagavond met slagen tegen het hoofd om het leven.

Vrijdag 26 mei kregen de verdachte en zijn Waalse vriendin het in hun appartement in de Noordhinderstraat in Zeebrugge met elkaar aan de stok. Tijdens die hoogoplopende ruzie kreeg J.I. klappen tegen het hoofd. Benjamin J. besefte dat de situatie ernstig was en verwittigde de hulpdiensten. Het slachtoffer werd nog van het ziekenhuis van Blankenberge overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge, maar alle hulp kwam te laat.

De verdachte werd zaterdag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag. Van de feiten zelf kan hij zich niet veel meer herinneren. Volgens de verdediging liep de man nog geen correctionele veroordelingen op.

(BELGA)