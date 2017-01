Man die vriendin neerstak in Waregem, blijft in de cel

Dat meldt de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het slachtoffer kon ondertussen worden verhoord.

Op 3 december stak de veertiger zijn vriendin neer aan hun woning in Waregem. Het keukenmes waarmee hij uithaalde, raakte een slagader. De vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd, maar haar toestand verbeterde snel. Het koppel was naar een verjaardagsfeestje geweest. De man was vroeger vertrokken omdat hij moe was. De vrouw werd door een vriendin thuis afgezet in de vroege ochtend. Er ontstond een discussie in de keuken. De vrouw liet uitschijnen dat ze haar partner wilde verlaten. Daarop nam hij in een opwelling een keukenmes en haalde hij uit.

De man legde meteen volledige bekentenissen af. Ondertussen kon ook het slachtoffer verhoord worden. Haar verhaal bevestigt de verklaringen van de verdachte. Bovendien zou hij geen psychopaat zijn en in een opwelling hebben gehandeld. Die stelling wordt ondersteund door de psychiatrische verslagen. Het onderzoek lijkt dus in de eindfase te zitten. Voorlopig blijft de Waregemnaar in de cel.

