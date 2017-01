Man die uithaalde met een mes na caféruzie, krijgt 40 maanden cel

Steven D. haalde uit met een mes, maar raakte daarbij het slachtoffer niet.

Op 24 augustus 2016 werden de beklaagde en zijn toenmalige vriendin na aanhoudend geruzie uit een café gezet. Daarop trokken ze naar de Flandria op de Grote Markt van Veurne, maar ook daar ging het mis. Er ontspon zich een hevige discussie over de rekening. D. zei dat hij een mes in de buik van de cafébaas ging planten, waarop de uitbater wegvluchtte. De beklaagde trapte de deur in en haalde met een mes uit in de richting van het slachtoffer. Die werd tijdens de feiten niet geraakt door het mes.

Volgens het openbaar ministerie had D. wel degelijk de intentie om de cafébaas te doden en is er dus sprake van poging tot doodslag. De beklaagde moest uiteindelijk ook door zijn vriendin weggetrokken worden.

De verdediging betwistte het oogmerk om te doden. Mr Mieke Byttebier merkte op dat het zelfs helemaal niet vast staat dat haar cliënt die bewuste avond überhaupt een mes bijhad. Die theorie werd na het pleidooi onderuitgehaald door de ex-partner van de beklaagde, die hem het mes in een bloembak zag stoppen.

