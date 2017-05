Man die 'slaapwelknuffel' gaf aan minderjarige wel veroordeeld voor bezit kinderporno

Toen het toenmalig vriendje van zijn nichtje op bezoek was, zou een dertiger in Meulebeke volgens het parket de minderjarige jongen hebben aangerand. Het vermeende slachtoffer logeerde bij de oma van zijn liefje, waar de dertiger ook woont. Het koppeltje keek samen tv en de dertiger zat bij hen in bed.

De man wreef over de benen van de jongen. "Tot boven de schaamstreek", zo klonk het bij het Openbaar Ministerie. Volgens de man zelf ging het nooit om seksuele aanrakingen en gaf hij enkel een slaapwelknuffel. Voor de vermeende aanranding sprak de strafrechter hem vrij.

Tijdens een huiszoeking werd er kinderporno aangetroffen. Daarvoor wordt de man wel veroordeeld. Hij krijgt een celstraf van vier maanden met uitstel en 600 euro boete, de helft effectief.

(BELGA)