Man blijft in de cel voor moord na ruzie over bedprestaties

Eddy B. bracht zijn ex-partner in september 2015 met messteken om het leven na een vermeende ruzie over zijn bedprestaties. Eddy B. en P.V. (44) hadden tot twee maanden voor de feiten een vrij tumultueuze relatie. Op 17 september 2015 hadden ze afgesproken om nog eens te praten. Volgens B. liep dat gesprek uit de hand toen hij zijn spaargeld en persoonlijke spullen terugvroeg. De situatie ontplofte pas helemaal toen B. ook werd uitgelachen om zijn bedprestaties. Het slachtoffer werd met messteken van het leven beroofd.

Toen de verdachte de volgende dag niet op zijn werk verscheen, verwittigde zijn werkgever de politie. Diezelfde avond ging een politiepatrouille poolshoogte nemen in de woning van de man langs de Koninginnelaan in Blankenberge. Daar vonden de agenten het levenloze lichaam van het slachtoffer. Ondertussen was de verdachte zich drie dagen lang gaan bezatten in het Nederlandse Sluis. Op zondag keerde hij terug naar huis en werd hij ingerekend.

Het onderzoek is ondertussen zo goed als afgerond. In maart zou het definitieve verslag van de gerechtspsychiater klaar moeten zijn. Daarna rest enkel nog het eindverhoor door de onderzoeksrechter. Door een wetswijziging kunnen moordzaken sinds het voorjaar van 2016 ook door de correctionele rechtbank behandeld worden. Daardoor zou het proces tegen B. wellicht al voor de zomer van start kunnen gaan.

(Belga)