"Maak mij niet wijs dat doodrijder van David onvindbaar is"

Vlak voor hij in 2012 werd veroordeeld tot vijf jaar cel, sloeg Nathan Legein (31) op de vlucht. Allicht zit de West-Vlaming ergens in de Congolese brousse. In een brief aan justitieminister Koen Geens smeekt de familie om een gerichte klopjacht. "Ik eis een uitleg waarom niemand écht naar hem zoekt," zucht Freddy.

Zes jaar na de fatale klap is de wonde nog lang niet geheeld. "Geen dag is David sindsdien uit onze gedachten geweest", zegt zijn vader Freddy. "De frustratie over zoveel roekeloos gedrag is er nog altijd. En veel erger: het feit dat de jongeman al zes jaar van de aardbol lijkt verdwenen, dat maakt me boos. Hij is weg, en niemand vindt dat schijnbaar erg. Ik vraag enkel wat gerechtigheid. Mijn vrees is dat er helaas nooit deftig naar hem is gezocht."

Spijt bleek fake

Nochtans leek Nathan Legein uit Veurne over te lopen van spijt na het ongeval in januari 2011. Met zijn nieuwe auto was hij tegen hoge snelheid over de kop gegaan in Wulpen (Koksijde), en tot stilstand gekomen tegen een stenen duiker. Zijn beste vriend verloor het leven bij de klap, een passagier liep een bekkenbreuk op. Legein zelf werd naar het ziekenhuis gebracht met een gebarsten rib en een geperforeerde long.

Toen we hem enkele dagen later spraken, was hij naar eigen zeggen "overmand door verdriet". "Hij was mijn allerbeste vriend, we waren onafscheidelijk", zei Legein toen. "Ik ben verteerd door schuldgevoelens, het was mijn nieuwe BMW 525 en ik reed 160 per uur. Veel te snel. Ik ben roekeloos geweest."

Het proces leerde dat David net voor de crash nog heeft gevraagd om wat trager te rijden

Legein benadrukte in dat gesprek dat hij de familie van David Durie meteen opbelde na het ongeval en dat hij snel ter plaatse zou gaan om zijn spijt te betuigen. Leugens, zou later blijken. Hij zou zich helemaal nooit meer laten horen en zelfs zijn kat sturen naar de politierechter. De prijs die hij voor het verstek betaalt, is zwaar: de rechter stuurt hem voor vijf jaar naar de gevangenis. Een rijbewijs, daar kan hij de eerste jaren naar fluiten. "Het proces leerde dat David net voor de crash nog heeft gevraagd om wat trager te rijden", vertelt vader Freddy. "Wat later vloog hij letterlijk door het dak."

Begrip voor frustratie

Het parket in Veurne zegt begrip te hebben voor de frustratie van de familie, maar weerlegt dat er niet naar Nathan Legein gezocht wordt. "Ik nodig hen uit op het parket voor een koffie en een goed gesprek", zegt procureur Filiep Jodts. "We hebben na zijn veroordeling uitgebreid naar de voortvluchtige gezocht en hem meteen nationaal laten seinen. Sinds oktober 2015 staat hij ook internationaal geseind, en hebben we zijn dossier overgemaakt aan het FAST-team van de federale politie, gespecialiseerd in het opsporen van veroordeelde personen."

Jodts bevestigt het vermoeden van de familie dat Legein zich allicht in Congo schuilhoudt, het land waar hij geboren is. Het FAST-team zegt dat er al anderhalf jaar intens naar de doodrijder gespeurd wordt. Voorlopig zonder resultaat. "We zoeken verder tot we hem vinden", verzekert FAST-baas Martin Van Steenbrugge.

De familie van David gaat deze week nog een brief bezorgen aan justitieminister Koen Geens (CD&V). Met de vraag hoe het kan dat er al die jaren zo weinig naar de veroordeelde doodrijder is gezocht. "Ik ben ten einde raad", zegt de vader. "Ik wil dat Nathan Legein zijn verantwoordelijkheid opneemt en zijn straf ondergaat. Ook het gerecht is mij na al die jaren een uitleg verschuldigd. Want maak mij niet wijs dat hij écht onvindbaar is."

