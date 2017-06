Litouwer in de cel op verdenking van inbraken in BMW's in Brugge

De Brugse politie heeft afgelopen nacht een 27-jarige Litouwer opgepakt die vermoedelijk verantwoordelijk is voor de aanhoudende inbrakengolf in - veelal- peperdure BMW's in Brugge.

De afgelopen weken kregen tal van eigenaars van een BMW in Brugge ongewenst bezoek. De daders gingen daarbij steeds op dezelfde manier tewerk. Ze sloegen eerst het kleinste achterruitje in van de wagen en konden op die manier de achterdeur openen. Eenmaal in de wagen rukten ze alle elektronica en de middenconsole uit de wagen. Eenmaal gingen ze zelfs aan de haal met een stuur. De politie nam de zaak ernstig en zette de jongste tijd extra patrouilles in. Dat leidde afgelopen nacht tot de arrestatie van een 27-jarige man. Een burgerpatrouille had de wagen al enige tijd in het oog en al snel werd duidelijk dat de chauffeur en inzittenden duidelijk op zoek waren naar BMW's. De chauffeur van het voertuig, de 27-jarige Litouwer, werd meegenomen voor verhoor en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Hij wordt in verdenking gesteld van de diverse inbraken en van bendevorming. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel inbraken hij effectief pleegde.

(MM)