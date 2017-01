Lichaam van vermiste man uit Menen uit het water gehaald langs Sluizenkaai

Vrijdagnamiddag is aan de Sluizenkaai in Menen het lichaam van een man uit het water gehaald. Het was een voorbijganger die op wandel was met zijn hond en ter hoogte van het zwembad het lichaam zag drijven. De man alarmeerde daarop meteen de hulpdiensten. Het gerechtelijk labo en de wetsdokter kwamen in de loop van de namiddag ter plaatse.

Het gaat om de verdwenen man, José Luis Duarte Machado (34), voor wie woensdag een opsporingsbericht werd verspreid. De wetsdokter zal zaterdag een autopsie zal uitvoeren om de doodsoorzaak te bepalen. Er zijn tot nog toe weliswaar geen aanwijzingen van kwaad opzet, maar de autopsie moet uitsluitsel geven.

(NDZ)