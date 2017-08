Lichaam van pas gehuwde vrouw die vermoord werd door haar echtgenoot terug in België

Vorige week werd de Waregemse Sofie D. dood aangetroffen in Egypte, waar ze op huwelijksreis was met haar man Gregory V. De echtgenoot werd ondertussen aangehouden voor moord en zit in Egypte in de cel. Hij zou nog steeds ontkennen iets met de dood van zijn kersverse echtgenote te maken te hebben. Ondertussen werd het lichaam van Sofie overgevlogen naar ons land, waar al een lijkschouwing plaatsvond.