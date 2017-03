Leraar die Jelle (24) doodreed: "Ik heb nooit beseft dat ik een mens aanreed"

De feiten dateren van 7 februari 2016. Jelle en zijn vriendin Melanie waren na het uitgaan nog om een frietje gegaan en wandelden op het fietspad, in de buurt van discotheek Place2Party in Lichtervelde. Bryan I. had een hele dag gewerkt als kelner in bijberoep in Ichtegem. 's Avonds was hij nog iets gaan drinken met een vriend in Varsenare. De man was met zijn witte Citroën Jumper onderweg naar huis in Lichtervelde, toen hij plots van de rijbaan afweek en Jelle Tommeleyn achteraan aanreed.

...