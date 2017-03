Krakers betrekken woning van jong koppel dat in het buitenland verblijft, politie kan niks doen

De eigenaars van het huis in de Holstraat in Gent deden via Facebook een oproep om hulp. "Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent. Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van egw (elektriciteit, gas en water) op onze kosten, strippen het huis alsook het aanwezige meubilair. Dat speelt zich af in het huis dat wij sinds 2 maanden gekocht hebben en waar wij ook gedomicilieerd zijn", schreef Sarah Braeye, afkomstig uit Roeselare.

"De politie is vaststelling komen doen van de feiten, maar verder weigeren ze stappen te ondernemen om ons huis te ontruimen. Nochtans erkennen ze dat het bij deze gaat om het verbreken van de zogenaamde huisvrede. Alle bevoegde instanties, de politie incluis, erkennen dat het hierbij gaat om inbraak. Volgens de politie moet alles geregeld worden via de vrederechter en dat is een lange procedure. Wij zijn op zijn zachtst gezegd radeloos."

Het gaat niet om een alleenstaand geval, zegt burgemeester Termont. "Er is het voorbeeld van een bejaarde vrouw die drie weken in het ziekenhuis verbleef en daarna moest vaststellen dat haar huis ingenomen werd. Zolang de federale regering geen maatregelen treft, sta ik daar echter compleet machteloos tegenover. Als de politie vaststelt dat er daar iemand woont, dan moeten zij die met rust laten. Dat is de federale wetgeving. Dat moet in het parlement nu eens eindelijk veranderd worden."

De woning in de Holstaat werd volgens de eerste vaststellingen gekraakt door een Slovaak die na de inbraak er landgenoten in onderbracht en aan hen huishuur vraagt. "Ik als burgemeester en de politie zouden de macht moeten krijgen om die mensen onmiddellijk buiten te kunnen zetten. Dat zou als inbraak beschouwd moeten worden en de krakers zouden er manu militari uit moeten gehaald worden. Het is totaal onaanvaardbaar dat ik niet kan optreden tegen krakers die inbreken in huizen die bewoond zijn, waar mensen gedomicilieerd staan die op reis zijn of in het ziekenhuis verblijven", zegt de burgemeester.

Het koppel moet een uitspraak van de vrederechter afwachten. "Het gaat om een heel moeilijke materie", stelt woordvoerster Liesbet De Pauw van de Gentse lokale politie. "De eigenaar kan in dit geval alleen via een gerechtelijk bevel iemand uit de woning laten zetten. Wij moeten wachten op de uitspraak van het kortgeding. Het is echter niet zo dat iemand in het weekend in je woning kan binnenbreken en kan zeggen dat hij er woont, zonder dat wij zouden kunnen optreden."

(BELGA)