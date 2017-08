'Koppeltje' helpt kompanen binnen in hotel in Hooglede vlak voor gewapende overval

In de nacht van 15 op 16 december 2016 werd de uitbater van hotel 't Land van Belofte in Hooglede bedreigd door zeven overvallers met bivakmutsen. Hij kreeg rake klappen. Ook een vrouw van 61, die aanwezig was in het hotel, werd bedreigd en geboeid. Het onderzoek leidde naar twee minderjarige en vijf meerderjarige daders. De meerderjarigen moesten voor de Kortrijkse strafrechter komen.

Twee van hen deden alsof ze een koppel waren. Zij boekten een kamer in het hotel. Via het raam van die kamer wisten de anderen, met behulp van een ladder, het hotel ongemerkt binnen te komen. Daar wachtten ze hun moment af om toe te slaan. Vooral de uitbater kreeg het zwaar te verduren. Hij liep vier gebroken ribben op en heeft een blijvende invaliditeit. "Hij heeft doodsangsten uitgestaan", zegt zijn advocaten. "Ook zijn moeder van 94 leeft in angst. Zij woont bij hem in het hotel, maar was op het moment van de feiten gelukkig niet thuis."

Kleine buit

De overvallers maakten een klein geldbedrag, juwelen, munten en zilveren bestek buit. Voor de uitbater en zijn moeder wordt in totaal een schadevergoeding van 21.000 euro gevraagd. De vrouw, die in het hotel aanwezig was en eveneens werd geterroriseerd door de gemaskerde mannen, vraagt 2.500 euro morele schadevergoeding.

Volgens de procureur was de overval tot in de puntjes voorbereid. De bende hield het hotel al een tijd in de gaten. Ze hadden gehoord dat er 300.000 euro te rapen zou vallen. De buit viel tegen. "Het gaat om heel ernstige feiten. De enige verzachtende omstandigheid is hun jonge leeftijd." Op een na waren de daders tieners ten tijde van de feiten. Ze riskeren tot 3 jaar, deels effectief. De man die zijn appartement beschikbaar stelde om de plannen te smeden liet verstek gaan. De andere vier waren wel aanwezig tijdens het proces.

Vonnis op 1 september.