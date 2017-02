'Kinderlokker' bij voetbalveld Club Roeselare is onschuldig

Eerder deze week verscheen op sociale media en via de pers een melding van een mogelijke kinderlokker. Eerst werd gedacht dat de feiten zich hadden voor gedaan te Hooglede (Eendracht Hooglede), maar uiteindelijk speelde alles zich af in Roeselare, dit ter hoogte van het voetbalveld 'De Zoete Pinte' (FC Roeselare), langs de Mandellaan ter hoogte van de Bruanebrug.

Volgens de club werden er zaterdagnamiddag enkele kinderen aangesproken door een man in een groene auto. Die zei naar verluidt boeken met voetbalstickers bij zich te hebben en nodigde enkele kinderen uit even een kijkje te komen nemen in zijn auto - waarvan de motor bleef draaien. De voetbalclub riep de ouders op alert te zijn en eventuele nieuwe gevallen te melden bij de club en zeker ook bij de politie.

De betrokkene werd donderdagnamiddag aangetroffen en verhoord. Uit het politioneel onderzoek is gebleken dat door een samenloop van omstandigheden alles op een misverstand berust. De man had geen kwalijke bedoelingen en is zeker geen kinderlokker. De betrokkene kan ook geen enkel misdrijf ten laste worden gelegd.