Kind & Gezin zag eerder geen noodzaak om crèche Waregem te sluiten

Kind & Gezin besloot maandag om met onmiddellijke ingang de vergunning voor het kinderhotel in Waregem te schorsen. Eerder was daar geen aanleiding toe. "We krijgen geregeld wel een klacht over het functioneren van een of ander dagverblijf, maar we proberen eerst goed te luisteren naar de klager en het betrokken dagverblijf. Er is ook een inspectie geweest in Waregem en op basis daarvan zagen we geen echt noodzaak om in te grijpen", aldus Leen Du Bois van Kind & Gezin. Maar recent kreeg Kind & Gezin te horen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. De organisatie meldde zich als benadeelde partij, waarop Kind & Gezin inzage kreeg in het dossier en daarna overging tot de beslissing om de vergunning te schorsen.

"We zijn vrijdag op de hoogte gebracht van die beslissing", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem die geen weet had van het onderzoek door het West-Vlaamse parket. "We hebben daarop beslist om een meldpunt te organiseren voor ouders die vragen hebben. Samen met het Welzijnshuis zijn we meteen op zoek gegaan naar alternatieven voor de kinderen, via speelpleinwerkingen of andere kinderdagverblijven. Het is gelukkig nog vakantie dus dat valt mee", aldus de burgemeester.

Bij het meldpunt konden ze niet veel kwijt, behalve dat er sinds maandagochtend toch al enkele vragen binnenliepen.

