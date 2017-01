Kasteelmoord toch naar correctionele rechtbank, geen volksjury voor dokter Gyselbrecht

Dat is een streep door de rekening van de familie Gyselbrecht die het dossier liever voor assisen hadden willen behandeld zien. Peter Gyselbrecht, de schoonbroer van Stijn Saelens, wordt definitief buiten vervolging gesteld en blijft dus buiten schot. De beslissing werd vrijdag voorgelezen achter gesloten deuren.

Kasteelheer Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 vermoord in kasteel Carpentier in Ruiselede. Het was zijn echtgenote die in de hal een kogelhuls en een bloedspoor vond. Vrij snel kwamen de schoonvader en schoonbroer van Saelens, dokter André Gyselbrecht en zijn zoon Peter uit Ruiselede, in beeld als verdachten. Later werd ook Pierre Serry, een onderwereldfiguur uit Sint-Maria-Aalter, opgepakt. Het is in de buurt van zijn chalet in een bosje in Sint-Maria-Aalter dat op 17 februari 2012 het lijk van Stijn Saelens opgegraven werd. Serry zou op vraag van Gyselbrecht een huurmoordenaar gezocht hebben om Saelens om het leven te brengen. In de loop van het onderzoek werden ook nog twee Nederlanders opgepakt die als tussenpersonen zouden gediend hebben. De vermoedelijke moordenaar, een man uit Eindhoven, is ondertussen overleden.

Het Brugse parket had voor de raadkamer gevraagd om het dossier door te verwijzen naar een 'gewone' strafrechtbank waarbij drie strafrechters zich zouden buigen over de zaak. Ook de familie van slachtoffer Stijn Saelens verkoos die optie. Daartegen kwam echter veel protest van de verdachten en, in het geval van André Gyselbrecht, ook van een 40-tal sympathisanten. Zij eisten dat de zaak voor assisen - en dus voor een volksjury - zou behandeld worden. Men vreesde dat het Brugse parket enkele onfrisse zaken uit het dossier in de doofpot wou steken, omdat er familiale banden zijn tussen de familie Saelens en een vooraanstaand lid van het Brugse parket.

Wanneer de zaak uiteindelijk behandeld zal worden, is nog niet duidelijk.

Reactie Kris Vincke, advocaat van Pierre Serry