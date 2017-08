Jongeren gooien kasseistenen van snelwegbrug in Oostende

Rune Van Rompuy (26) uit Genk was zondagnacht samen met een vriendin op weg naar Oostende. De twee hadden het impulsieve idee opgevat om naar de kust te rijden toen ze hoorden dat het er mooi weer zou worden. Maar op amper enkele honderden meters van de Kennedy-rotonde in Oostende ging het fout. Een kasseisteen knalde plots door de voorruit. "Een enorme knal en mijn voorruit was plots volledig verbrijzeld", zegt Rune. "Ik besefte uiteraard niet goed wat er gebeur...