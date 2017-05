Jongeman krijgt werkstraf voor vervalst advocatendiploma bij sollicitatie

Halfweg 2015 viel hij door de mand toen hij met het valse van de KU Leuven bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Brussel ging solliciteren. De man was naar eigen zeggen en volgens het document dat hij aanbood 'cum laude' geslaagd. Een zelf ingevulde puntenlijst en een vals attest van een master na master-diploma bij de VUB in Brussel zette zijn kandidatuur kracht bij. Bij het advocatenkantoor merkten ze echter enkele anomalieën op het diploma en de attesten op. Navraag bij KU Leuven bracht het gesjoemel aan het licht waarop de unief klacht indiende. Met het valse diploma liet hij zijn vader ook geloven dat hij nog studeerde en streek hij kinderbijslag op. Dat moet hij nu terugbetalen.

In de zitting -achter gesloten deuren- liet de jongeman zich bijstaan door een échte advocaat.

(LSi)