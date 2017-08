Jongeman (23) uit Menen vermoordt zijn moeder en vlucht met haar de grens over

Vrijdag rond 15 uur kregen de hulpdiensten in het Franse Villeneuve-d'Ascq een oproep binnen: mensen hadden in een straat een man gezien die de keel was overgesneden. De hulpdiensten rukten meteen massaal uit. Eens ter plaatse vonden ze de 23-jarige Menenaar, fysiek in orde, maar wel verward.

In de wagen trof de politie wel een tapijt aan waarin het lichaam van een 50-jarige vrouw was gewikkeld. Zij was met verschillende messteken om het leven gebracht. Al snel werd duidelijk dat het om de moeder van de man ging. De man kon zonder problemen ingerekend worden.

Zoektocht vader

De man en zijn moeder zouden in een woning in de Krokussenlaan een ruzie gehad hebben, waarbij de stoppen van eerstgenoemde zouden zijn doorgeslagen. De zus was getuige van de ruzie. De vader van de man werd gealarmeerd en zocht trok meteen naar het ziekenhuis van Menen, maar zonder resultaat.

Intussen trok een team van deskundigen al naar de woning in de Krokussenlaan voor het nodige onderzoek. Het parket vroeg ook al de uitlevering van de man aan de Franse autoriteiten aan. (AXV-GD)