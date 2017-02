Jonge vrouw die in Australië werd ontvoerd, bevrijd dankzij berichtjes naar het thuisfront

Davine Arckens, een dierenverzorgster uit Heule die sinds december in Australië vertoefde, werd op donderdag 9 februari ontvoerd in Zuid-Australië. Ze had via een lokale zoekertjessite een advertentie geplaatst om een centje bij te verdienen in de landbouw. Een man reageerde daarop en in Mirray Bridge, in de buurt van Adelaide, ontmoetten de twee elkaar. Davine ging met hem mee, maar werd ontvoerd en gevangengehouden in een schuur. "In een onbewaakt moment kon ze zich losmaken en het thuisfront alarmeren vi...